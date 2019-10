Highlights: Pallacanestro Trieste-Germani Basket Brescia 76-74

97 visualizzazioni | 06:41

La Pallacanestro Trieste centra il secondo successo consecutivo piegando la Germani Basket Brescia in volata 76-74 nella serata dedicata alla piccola Sveva. DeQuan Jones realizza 22 punti per i padroni di casa, seguito dai 15 di Juan Manuel Fernandez. Per Brescia sono inutili i 16 punti di DeAndre Lansdowne.