Highlights: OriOra Pistoia-Virtus Roma 67-81

La Virtus Roma infila la seconda vittoria consecutiva espugnando il PalaCarrara per 81-67 nell'anticipo del sabato sera della quarta giornata di campionato. Davon Jefferson segna 16 punti, seguito dai 13 a testa di Amar Alibegovic e Jerome Dyson. Per Pistoia, ancora senza successi, non bastano i 18 di Angus Brandt.