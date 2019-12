Highlights: OriOra Pistoia-Umana Reyer Venezia 89-87

visualizzazione | 06:34

La OriOra Pistoia festeggia la terza vittoria casalinga consecutiva superando i campioni d'Italia della Reyer Venezia, ancora senza successi in campionato lontana dal Taliercio. Jean Salumu realizza 25 punti con 8/11 dal campo, seguito dai 15 di Zabian Dowdell e dai 14 di Justin Johnson. Per la Reyer non bastano i 18 punti segnati da Jeremy Chappell e Austin Daye.