Highlights: OriOra Pistoia-Carpegna Prosciutto Pesaro 91-79

La OriOra Pistoia festeggia la quinta vittoria casalinga consecutiva e si porta a 5-9 in classifica, mentre Pesaro rimane sul fondo ancora a quota zero. Terran Petteway guida la formazione toscana con 32 punti (season-high), per Pesaro non bastano i 17 del neo-acquisto Troy Williams.