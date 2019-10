Highlights: Openjobmetis Varese-Pompea Fortitudo Bologna 83-60

64 visualizzazioni | 07:33

La Openjobmetis Varese infila la seconda vittoria consecutiva in campionato superando nettamente la Pompea Fortitudo Bologna 83-60. Ingus Jakovics e Siim-Sander Vene realizzano 19 punti, seguiti dai 15 di Josh Mayo. Per la Effe, al primo ko stagionale, non bastano i 18 punti di Pietro Aradori e i 15 di Kassius Robertson.