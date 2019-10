Highlights: Openjobmetis Varese-Happy Casa Brindisi 102-78

194 visualizzazioni | 06:54

Sontuosa prestazione di Varese, che domina in lungo e in largo la sfida contro l’Happy Casa Brindisi e mostra una fase offensiva di altissima qualità, complici anche le difficoltà fisiche degli ospiti, provati dall’impegno precedente di Basketball Champions League. Per Brindisi 5 k.o. consecutivo a Masnago.