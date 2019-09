Highlights: Openjobmetis Varese-Banco di Sardegna Sassari 52-74

100 visualizzazioni | 06:09

Ritorno dolcissimo per coach Pozzecco a Varese, luogo in cui la Mosca Atomica ha scritto pagine indelebili nella storia della pallacanestro italiana. Il suo Banco di Sardegna domina infatti in lungo e in largo dal 10' in poi, mentre Varese non riesce a opporre grandi resistenze e cade con uno scarto pesante (-22).