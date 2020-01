Highlights: Openjobmetis Varese-Allianz Pallacanestro Trieste 91-85

visualizzazione | 07:58

Dopo lo stop di Sassari condito da qualche polemica, l'OpenJobMetis Varese torna a Masnago e ritrova il sorriso con la vittoria sull'Allianz Trieste. Un successo non semplice, il settimo su nove gare casalinghe, che permette alla squadra di Attilio Caja di salire a quota 18 punti, in piena corsa per i playoff.