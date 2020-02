Highlights: Happy Casa Brindisi-AX Armani Exchange Milano 74-77

81 visualizzazioni | 06:29

L'AX Armani Exchange espugna il PalaPentassuglia e si riporta al quarto posto in classifica. Kaleb Tarczewski segna 16 punti con 8 rimbalzi, risultando decisivo nel finale. Bene anche Keifer Sykes (17) e Sergio Rodriguez (13). Per Brindisi non servono i 21 punti di Tyler Stone e i 17 di Adrian Banks (ma 2/11 dall'arco).