Highlights: Grissin Bon Reggio Emilia-Virtus Roma 96-88

Dopo due sconfitte consecutive la Grissin Bon Reggio Emilia ritrova il successo al PalaBigi contro la Virtus Roma, sale a 14 puntie resta in corsa per un posto alle Final Eight di Coppa Italia, traguardo non più possibile per i capitolini, al terzo ko filato dopo quelli di Venezia e in casa con Brescia, e col turno di riposo settimana prossima.