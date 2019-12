Highlights: Grissin Bon Reggio Emilia-Umana Reyer Venezia 85-104

44 visualizzazioni | 06:08

L'Umana Reyer Venezia espugna il PalaBigi e centra il primo successo esterno in campionato rilanciandosi nella corsa per un posto alle Final Eight di Coppa Italia. Mitchell Watt domina in vernice segnando 21 punti con 9 rimbalzi e 7 falli subiti, seguito dai 17 di Austin Daye e dai 12 con 4/4 dall'arco di un Michael Bramos in versione cecchino. Per la Reggiana, non servono i 18 di Josh Owens.