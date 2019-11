Highlights: Grissin Bon Reggio Emilia-Segafredo Virtus Bologna 59-79

294 visualizzazioni | 07:33

La Virtus Bologna centra il settimo successo consecutivo in campionato e resta imbattuta in vetta alla classifica. Vince Hunter e Frank Gaines segnano 16 punti, Milos Teodosic aggiunge 6 assist, mentre per la Reggiana non servono i 20 punti di Darius Johnson-Odom.