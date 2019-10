Highlights: Grissin Bon Reggio Emilia-OriOra Pistoia 84-72

55 visualizzazioni | 07:44

Resta ferma a zero punti l'OriOra Pistoia che cade al PalaBigi contro la Grissin Bon Reggio Emilia, al terzo successo consecutivo dopo quelli di Desio con Cantù e in casa contro Cremona. La squadra di Buscaglia è costretta ad inseguire per larghi tratti del match ma a cavallo di terzo e quarto periodo ribalta la frittata con i canestri dell'ungherese Vojvoda, autore di 20 punti.