Highlights: Grissin Bon Reggio Emilia-Germani Basket Brescia 81-87

La Germani Brescia apre il girone di ritorno sbancando il PalaBigi di Reggio Emilia 87-81 e festeggia la sesta vittoria consecutiva in campionato, buona per consolidare il terzo posto in classifica con un record di 12-5. La Reggiana (7-10) accusa invece la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare e resta nella zona medio-bassa della graduatoria.