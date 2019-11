Highlights: Germani Brescia-Carpegna Prosciutto Pesaro 101-74

14 visualizzazioni | 07:38

Dopo due sconfitte di fila, a Treviso e a Lubiana in Eurocup, la Germani Brescia ritrova il successo superando al PalaLeonessa il fanalino di coda Carpegna Prosciutto Pesaro, ultima in classifica ancora a zero punti e con 9 sconfitte su 9 gare giocate.