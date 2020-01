Highlights: Germani Basket Brescia-Umana Reyer Venezia 70-64

87 visualizzazioni | 06:35

Con un break di 16-0 nel quarto periodo,la Germani Brescia conquista una grande vittoria in rimonta su Venezia che le permette di chiudere il girone d'andata al terzo posto in classifica. Ottime prove di Awudu Abass (22 punti) e DeAndre Lansdowne (20), mentre alla Reyer non bastano i 12 di Jeremy Chappell e i 10 a testa di Andrea De Nicolao e Stefano Tonut.