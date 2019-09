Highlights: Germani Basket Brescia-Grissin Bon Reggio Emilia 90-82

144 visualizzazioni | 13:51

La Germani Basket Brescia esordisce in campionato superando la OriOra Pistoia 90-82 con 23 punti di DeAndre Lansdowne e 15 a testa per Tyler Cain e Ken Horton. Per la Reggiana non bastano i 22 di Darius Johnson-Odom, gli 11 di Leonardo Candi e i 10 di Reggie Upshaw.