Highlights: Germani Basket Brescia - Dolomiti Energia Trentino 92-66

Con un terzo quarto mostruoso la Germani Brescia asfalta la Dolomiti Energia Trentino e riscatta in ko di Badalona in Eurocup. Viceversa è uno scivolone pesante per l'Aquila, forse stanca per il successo di Podgorica col Buducnost, sempre in Eurocup.