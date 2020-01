Highlights: Germani Basket Brescia- AX Armani Exchange Milano 78-72

111 visualizzazioni | 06:45

Il posticipo della 19a giornata è della Germani Brescia che supera Milano in volata e centra la settima vittoria in fila che vale il terzo posto solitario a +4 su Brindisi e sull'Olimpia. Per la squadra di Ettore Messina è il terzo ko nelle ultime quattro uscite in campionato e il terzo stop della settimana dopo le due sconfitte in Eurolega.