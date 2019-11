Highlights: Dolomiti Energia Trentino-Vanoli Cremona 79-89

79 visualizzazioni | 06:18

La Vanoli Cremona espugna il parquet della Dolomiti Energia Trentino nel mezzogiorno domenicale della nona giornata e infila la seconda vittoria consecutiva dopo quella con la Fortitudo Bologna. Jordan Mathews segna 16 punti per la squadra di coach Meo Sacchetti, per Trento non bastano i 25 con 6 assist di Alessandro Gentile.