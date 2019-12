Highlights: Dolomiti Energia Trentino-Allianz Pallacanestro Trieste 80-53

21 visualizzazioni | 05:54

La Dolomiti Energia Trentino spezza una striscia negativa di tre ko consecutivi e rifila contemporaneamente la quarta sconfitta in fila all'Allianz Trieste, che rimane al penultimo posto in classifica. Alessandro Gentile e Toto Forray guidano un attacco molto equilibrato con 11 punti a testa, per Trieste ce ne sono 11 di DeQuan Jones.