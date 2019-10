Highlights: De'Longhi Treviso-Umana Reyer Venezia 90-79

55 visualizzazioni | 06:56

La De'Longhi Treviso si prende il derby sgambetteando l'Umana Reyer Venezia 90-79 e festeggia la seconda vittoria in campionato. Aleksej Nikolic guida i biancoblù con 23 punti e 3 assist, seguito dai 18 di Charles Cooke. Per Venezia, alla terza sconfitta esterna in campionato, non bastano i 23 punti di Austin Daye e i 10 a testa per Ariel Filloy, Jeremy Chappell e Mitchell Watt.