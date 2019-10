Highlights: Dè Longhi Treviso - OriOra Pistoia 87-72

119 visualizzazioni | 05:42

Dopo due sconfitte arriva la prima storica vittoria in Serie A per la De' Longhi Treviso che al PalaVerde supera l'OriOra Pistoia in un match dal sapore di "scontro salvezza" tra due formazioni ancora a zero. E' il primo successo in A per la città di Treviso dopo 7 anni, quando l'allora Benetton superò 72-61 Venezia al Taliercio il 29 aprile 2012 nella terz'ultima giornata del campionato 2011-12.