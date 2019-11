Highlights: De' Longhi Treviso-Carpegna Prosciutto Pesaro 85-75

13 visualizzazioni | 06:41

Terza vittoria casalinga di fila per la De' Longhi Treviso che al PalaVerde vince la sfida salvezza contro Pesaro grazie ai 18 punti di Tessitori e ai 17 di Fotu. Alla Carpegna Prosciutto, ultima da sola con zero punti, non bastano i 30 punti di Chapman.