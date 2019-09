Highlights: De' Longhi Treviso-AX Armani Exchange Milano 53-75

392 visualizzazioni | 05:04

Nella serata dei ritorni, quella di Treviso in A dopo 7 anni e quella di Ettore Messina dopo 14, non ci sono sorprese al PalaVerde: l'AX Armani Exchange Milano travolge la neopromossa De'Longhi e parte col piede giusto in questo campionato. L'Olimpia ha 21 punti di un clamoroso Sergio Rodriguez.