Highlights: Carpegna Prosciutto Pesaro-Allianz Trieste 76-82

Colpo esterno dell'Allianz Trieste che vince alla Vitrifrigo Arena contro la Carpegna Prosciutto Pesaro e chiude il girone d'andata con due successi consecutivi per salire a quota 10, gli stessi punti di Pistoia. Resta invece inchiodata a zero Pesaro che chiude l'andata con 16 sconfitte in altrettante gare giocate, la quinta peggior striscia nella storia della A assieme a Rimini e Mestre.