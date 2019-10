Highlights: Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Segafredo Virtus Bologna 77-94

14 visualizzazioni | 07:42

La Virtus Bologna espugna la Vitrifrigo Arena di Pesaro 94-77 e resta imbattuta in tutte le competizioni, con annesso primo posto in solitaria in classifica a 8 punti. Frank Gaines segna 19 punti, seguito dai 18 di Julian Gamble e dai 14 di Vince Hunter. Dall'altra parte non bastano i 16 di Henri Drell e i 18 di Jaylen Barford, arrivati però in gran parte nel garbage-time.