Highlights: Banco di Sardegna Sassari-Virtus Roma 108-72

Due vittorie in quattro giorni per il Banco di Sardegna di Gianmarco Pozzecco che, dopo il netto successo in Champions League contro Ostenda, travolge la Virtus Roma nell'anticipo che apre la settima giornata di Serie A. Il migliore è Dyshawn Pierre, 19 punti e 10 rimbalzi.