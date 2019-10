Highlights: Banco di Sardegna Sassari - Pallacanestro Trieste 59-65

188 visualizzazioni | 05:53

Pronostico ribaltato al PalaSerradimigni dove la Pallacanestro Trieste, fanalino di coda ancora a zero punti, batte il Banco di Sardegna Sassari e infligge il primo ko stagionale alla Dinamo di Gianmarco Pozzecco. Decisivi per Trieste Jones, 22 punti, Peric, 11, e Cavaliero, 9 e due triple detemrinanti per lo strappo decisivo nel quarto periodo.