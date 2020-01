Highlights: Banco di Sardegna Sassari-Openjobmetis Varese 93-87

45 visualizzazioni | 06:58

Il Banco di Sardegna Sassari festeggia l'ottava vittoria consecutiva in campionato e resta in scia della capolista Virtus Bologna. In una serata in cui spiccano le percentuali dalla distanza, l'MVP è DyShawn Pierre, autore di 22 punti, 12 rimbalzi e 6 assist, tutti season-high. Per Varese non bastano i 22 punti di Matteo Tambone, career-high.