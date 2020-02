Highlights: AX Armani Exchange Milano-Vanoli Cremona 77-74

23 visualizzazioni | 07:36

Al Forum l'AX Armani Exchange supera la Vanoli e centra la terza vittoria di fila in campionato: decisivo il serbo che segna 22 punti e mette la bomba della vittoria ad un secondo dal termine, riscattando i due ko in Eurolega in settimana con Alba Berlino e Barcellona. La squadra di Sacchetti invece si ferma dopo quattro successi.