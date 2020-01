Highlights: AX Armani Exchange Milano-S. Bernardo-Cinelandia Cantù 83-89

26 visualizzazioni | 08:22

Cantù passa al Forum vincendo il derby contro l'Olimpia Milano nell'ultima gara del girone d'andata e festeggia il quinto successo nelle ultime 6 uscite. Wes Clark segna 21 punti, seguono Kevarrius Hayes con 15 e Jason Burnell con 14. Per Milano, al secondo ko in fila dopo quello con la Virtus Bologna, non servono i 21 punti di Luis Scola.