Highlights: AX Armani Exchange Milano-Pallacanestro Trieste 88-73

Dopo le due sconfitte consecutive contro Brescia e Bayern Monaco all'esordio in Eurolega, l'Olimpia Milano si rialza superando la Pall. Trieste 88-73 al PalaLido. Luis Scola, all'esordio in campionato in biancorosso, segna 13 punti con 7 assist e 7 rimbalzi, ma il top-scorer è Michael Roll, che realizza 22 punti con 4 triple.