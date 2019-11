6 visualizzazioni | 06:18

L'AX Armani Exchange Milano domina il derby contro la Openjobmetis Varese nella miglior partita disputata finora in campionato. In una serata in cui coach Ettore Messina può far riposare Sergio Rodriguez e Luis Scola, è Riccardo Moraschini MVP con 17 punti (season-high) e 4/6 dall'arco.