Highlights: AX Armani Exchange Milano-Germani Brescia 65-73

L'Olimpia Milano incappa nella prima sconfitta stagionale, cedendo 73-65 all'esordio al Forum contro la Leonessa Brescia. La squadra di coach Esposito manda cinque uomini in doppia cifra guidati dai 13 punti di DeAndre Lansdowne, mentre per Milano non bastano i 19 di Michael Roll e i 14 a testa per Shelvin Mack e Kaleb Tarczewski.