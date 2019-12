Highlights: AX Armani Exchange Milano-Dolomiti Energia Trentino 81-69

10 visualizzazioni | 07:02

Non si ferma la corsa di Milano. La squadra di coach Messina centra il 5° successo consecutivo in campionato, superando con autorità la Dolomiti Energia Trentino nella sfida del Forum di Assago. Complice la sconfitta della Virtus a Sassari, l’Olimpia accorcia le distanze in classifica (-2) rispetto ai bianconeri.