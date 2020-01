Highlights: Allianz Pall. Trieste-AX Armani Exchange Milano 67-85

72 visualizzazioni | 07:32

L'Olimpia Milano torna a vincere dopo quattro ko consecutivi tra Eurolega e campionato sbancando l'Allianz Dome di Trieste 85-67 grazie a una grande serata di Luis Scola (20 punti, seconda miglior prestazione offensiva in Serie A) e a un terzo periodo da 25-12. Per Trieste, alla terza sconfitta in fila, non servono i 15 punti di DeQuan Jones.