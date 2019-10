Highlights: Acqua S. Bernardo Cantù-Grissin Bon Reggio Emilia 75-92

44 visualizzazioni | 08:01

Netto successo esterno per la Grissin Bon Reggio Emilia, che espugna il PalaDesio condannando l'Acqua San Bernardo Cantù alla prima sconfitta stagionale. La Reggiana manda 6 uomini in doppia cifra, guidati dai 15 di David Vojvoda, cui seguono i 14 a testa di Simone Fontecchio, Josh Owens e Reggie Upshaw. Per Cantù non servono i 16 punti di Cameron Young, Wes Clark e Kevarrius Hayes.