Gal Mekel con la pennellata della vittoria: Reggio Emilia batte Trieste a 2" dalla sirena

Gal Mekel regala alla sua Grissin Bon Reggio Emilia un successo in rimonta e in volata sull'Allianz Trieste pennellando una penetrazione al tabellone a 2 secondi e mezzo dalla sirena. Mekel chiuderà con 17 punti e 7 assist per 26 di valutazione.