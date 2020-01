Face2Face con Luis Scola: "Ultimo anno di carriera? A Milano sto benissimo e penso all'Olimpiade"

visualizzazione | 03:53

Luis Scola, vice campione del mondo in carica con l'Argentina, ci ha raccontato il suo approccio col nostro paese e la sua voglia di sorprendersi ancora: "Continuerò a giocare finché sarò stimolato a farlo, ma è una scelta che non dipende solo da me. A Milano sto bene, potrebbero essere loro a non volermi un altro anno".