Face2Face con Andrea Pecchia: "Sognavo da bambino di giocare in A, ma alzo sempre l'asticella"

Andrea Pecchia, guardia dell'Acqua S. Bernardo Cantù, racconta la sua prima esperienza vera in Serie A in una delle piazze storiche della nostra pallacanestro: "Vedere 300 e passa tifosi il 12 agosto nel primo giorno di raduno mi ha colpito fin da subito. Qui si vive di basket, c'è storia, non ci lasciano mai ed è straordinario. Io mi esalto molto in queste situazioni".