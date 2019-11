VIDEO - Dove c'è Jeff Brooks non si passa: stoppata pazzesca su Angus Brandt

Jeff Brooks è protagonista di una delle giocate atletiche più spettacolari della partita tra AX Armani Exchange Milano e OriOra Pistoia: eccolo salire in cielo per cancellare di pura rabbia un tentativo in lay-up di Angus Brandt.