Della Rosa scippa Jerrells e poi "magata" di Aristide Landi: tripla con fallo subito

Aristide Landi scrive in solitaria un parziale di 12-2 per la sua OriOra Pistoia contro il Banco di Sardegna Sassari all'inizio del secondo periodo: tra le sue giocate c'è anche questa tripla con fallo sparata in transizione dopo un recupero difensivo di Della Rosa su Curtis Jerrells.