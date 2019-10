Curtis Jerrells con una tripla pazzesca! Sassari vince a Trento ed è imbattuta

10.271 visualizzazioni | 01:01

Mister Big Shot Jerrells! E' l'uomo dei tiri decisivi e non tradisce il texano ex Olimpia Milano che realizza a fil di sirena la tripla della vittoria per la Dinamo Sassari sul campo di Trento, 76-73. Il Banco di Sardegna resta imbattuto, 3-0; primo ko per l'Aquila.