VIDEO - Coach Pozzecco non è d'accordo con la gestione arbitrale e non la prende bene...

145 visualizzazioni | 00:50

Nonostante il largo vantaggio di Sassari, coach Pozzecco non resiste alla tentazione di difendere sempre i propri giocatori: non è d'accordo per un fallo fischiato a Bilan, lo fa notare agli arbitri e incassa a sua volta un fallo tecnico.