VIDEO - Che esordio per Luis Scola in campionato con Milano: 13 punti, 7 rimbalzi e 7 assist

Dopo il buon debutto in Eurolega nella trasferta di Monaco contro il Bayern, Luis Scola si ripete anche alla prima in campionato in maglia Olimpia Milano nella vittoria per 88-73 sulla Pallacanestro Trieste: l'argentino riempie il foglio delle statistiche con 13 punti, 7 rimbalzi e 7 assist in 22 minuti.