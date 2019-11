VIDEO - Brindisi fa spettacolo in campo aperto: Banks alza per l'affondata di Martin

95 visualizzazioni | 00:42

La Happy Casa Brindisi è probabilmente la miglior squadra del campionato in campo aperto: quando può correre la squadra di Vitucci è devastante! Dimostrano Banks con l'alzata per la schiacciata al volo in alley oop di Kelvin Martin.