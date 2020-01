Andrew Goudelock ricorda Kobe Bryant: "Da lui ho imparato tutto, aveva una mentalità incredibile"

5 visualizzazioni | 08:23

Soprannominato "Mini-Mamba" durante la sua esperienza ai Los Angeles Lakers al fianco di Kobe Bryant, Andrew Goudelock porta il proprio omaggio alla ex-superstar della NBA tragicamente scomparsa in un incidente in elicottero. "Ho imparato tutto da lui, la Mamba-mentality esiste per davvero: se vuoi ottenere una cosa e ti impegni con tutto te stesso, molto probabilmente ce la farai".