22 punti e 7 assist in 21 minuti: esordio pazzesco di Milos Teodosic con la Virtus Bologna

8.513 visualizzazioni | 02:29

Dopo aver saltato le prime tre partite per i problemi di fascite plantare, Milos Teodosic debutta con una prestazione super in maglia Virtus nella vittoria per 75-70 sulla Reyer Venezia: il fuoriclasse serbo mette a referto 22 punti con 7 assist in soli 21 minuti uscendo dalla panchina.