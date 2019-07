VIDEO - Teodosic: "Bologna è il posto giusto per me, scriviamo un altro capitolo di grande storia"

Milos Teodosic spiega i motivi che lo hanno portato a scegliere la Virtus Bologna al termine della sua avventura in NBA: coach Sasha Djordjevic e il grande ex, Sasha Danilovic, lo hanno convinto della bontà di un progetto per riportare Bologna ai vertici dell'Europa.